Більшість гравців Реала продовжують підтримувати Зінедіна Зідана, але кілька ключових виконавців "вершкових" вважають, що зміна головного тренера пішла б на користь команді, повідомляє COPE.

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Іспанська радіостанція не називає імена бунтарів. За інформацією видання AS, французький фахівець залишиться на своїй посаді, попри останні провальні результати мадридців.

Після 10-ти турів Ла Ліги Реал розташувався на 4-й сходинці, у Лізі чемпіонів підопічні Зідана перебувають на третьому місці, пропустивши вперед Шахтар та Борусію М.

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