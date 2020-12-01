"Сказати, що Шахтарю в матчі з Реалом буде складно – це нічого не сказати. Треба бути реалістами. Повторення матчу в Мадриді однозначно не буде. Реал сам розуміє, з ким він грає і від мадридської команди недооцінки точно не буде. Для Шахтаря нічия буде непоганим результатом, але, на жаль, мені здається, "гірникам" буде важко. Думаю, з мінімальною перевагою виграє Реал. Чомусь мені так здається.

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Мадридці захочуть взяти реванш? Однозначно! Недооцінки точно не буде. Думали, що, якщо за "гірників" зіграє молодь, то легко їх обіграють. Зараз в Києві такого точно не буде. Думаю, в цьому поєдинку Реал покаже, хто він такий насправді. "Гірникам", в першу чергу, треба зіграти дисципліновано і з максимальною самовіддачею. Гравці Шахтаря чудово розуміють проти кого вони грають", – цитує Артема Федецького Meta-ratings.

Зауважимо, Шахтар прийматиме Реал у рамках 5-го туру Ліги чемпіонів вже сьогодні, 1 грудня. Початок матчу о 19:55.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів