Під час виконання гімну ЛЧ на стадіоні варшавської Легії фанати утворили мозаїку в кольорах України і Польщі. На поєдинку присутні чимало польських уболівальників – зокрема, прихильники Легії навіть могли придбати квитки на матчі ЛЧ зі знижкою.

Шахтар – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Українські та польські прапори на трибунах символізували підтримку Президента Володимира Зеленського і всього українського народу, який вже майже 8 місяців мужньо протистоїть російським загарбникам.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо проводять всі свої єврокубкові матчі в Польщі. "Гірники" обрали Варшаву, а кияни грають у Кракові.