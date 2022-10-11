Шахтар – Реал: фанати влаштували крутий флешмоб з прапорами України та Польщі – ефектне відео
Вболівальники у Варшаві влаштували класну акцію перед початком поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів.
Під час виконання гімну ЛЧ на стадіоні варшавської Легії фанати утворили мозаїку в кольорах України і Польщі. На поєдинку присутні чимало польських уболівальників – зокрема, прихильники Легії навіть могли придбати квитки на матчі ЛЧ зі знижкою.
Шахтар – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Українські та польські прапори на трибунах символізували підтримку Президента Володимира Зеленського і всього українського народу, який вже майже 8 місяців мужньо протистоїть російським загарбникам.
Нагадаємо, Шахтар та Динамо проводять всі свої єврокубкові матчі в Польщі. "Гірники" обрали Варшаву, а кияни грають у Кракові.