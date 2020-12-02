Донецький Шахтар у Києві на НСК Олімпійський у рамках 5 туру групового турніру Ліги чемпіонів приймав мадридський Реал. Дві попередні поразки від Гладбаха із загальним рахунком 0:10 значно погіршили турнірні перспективи команди Луїша Каштру, а ще більше вдарили по моральному стану команди та уболівальників. Проте, дуже вдалий старт у турнірі насправді залишав непогані математичні шанси на вихід з групи.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Реал – навпаки, після поразки та щасливого відскоку у Німеччині у спарених матчах з Інтером повернувся до життя і вийшов на прохідне друге місце у групі. Очне протистояння чемпіонів України та Іспанії мало дуже важливе стратегічне значення для обох команд. Гра показала, що по грі цей Реал – об`єктивно, найслабша команда групи. Шахтар знову не тільки виграв, а й переграв Мадрид. Команда Зідана ще й стилістично найзручніший суперник у квартеті для "гірників". Шахтар був безпорадним під пресингом та контрпресингом Інтера та Борусії, але нинішній Реал дозволяє грати у контроль та досить уразливий у контратаках.

Після матчів другого, третього і четвертого турів ЛЧ у своїх розборах матчів Шахтаря я робив акцент на тому, який безпорадний Шахтар під організованим та інтенсивним тиском суперника. Чемпіони України дуже слабкі у виході з-під пресингу. Саме цей аспект є ключовим.

На мій погляд, Реал – єдина команда у групі з якою може конкурувати Шахтар. До честі "гірників", вони не просто конкурують з командою Зідана, але й переважають її по грі. Шахтар – не Фенікс, він не відродився з попелу. Він зробив те, що вміє краще за все. Зональна оборона середнім та низьким блоками, швидкі атаки з переводом м`яча на дальній фланг – це серйозна зброя команди Каштру на євроарені, але поки не зустрічається суперник, який своїми проактивними методами оборони знищує систему гри "гірників".

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Шахтар провів блискучий матч і переміг топ-клуб, але не топ-команду. Зараз не потрібно, та й ніколи літати у хмарах. Донеччани молодці, але вони зробили те, що й Кадіс, Алавес, чи нинішня Валенсія. Шахтар виправив становище, але головна і найскладніша гра попереду. На Джузеппе Меацца команді Каштру потрібно буде стрибнути вище голови, ось це буде справжнє випробування. Найкраще, на що ми могли розраховувати у домашньому матчі з Інтером, була нульова нічия. У вирішальному, шостому турі, Шахтар влаштує тільки перемога. Для цього потрібно вийти із зони комфорту та зробити крок уперед, знайшовши протидію високому пресингу команди Конте. Інакше перемоги над Реалом не будуть мати ніякої турнірної ваги.

Матч з Інтером ми неодмінно розберемо, а поки що повернемося до гри з Реалом. У порівнянні з минулим туром, стартовий склад команд зазнав істотних змін. У Шахтаря після матчу в Менхенгладбаху з перших хвилин вийшло чотири нові виконавці, у Реала після виїзду в Мілан відбулося три зміни.

Луїш Каштру, як і у Мадриді, довірив місце у воротах молодому Трубіну, який, до речі, провів дуже сильний матч. Замість Алана Патріка на позицію лівого центрального півзахисника вийшов Коваленко. Дещо перевантаженого останнім часом Соломона Каштру приберіг на другий тайм. Лівим вінгером з перших хвилин грав досвідчений Тайсон.

Мабуть, головним кадровим питанням перед матчем було – хто замінить травмованого Кривцова у центрі захисту? Вибір був невеликий, позаяк у лазареті перебувають два центрбеки (Кривцов та Хочолава), та два основні лівих фулбеки (Ісмаїлі і Корнієнко). Луїш Каштру ризикнув і, якщо не враховувати матч з Маріуполем, вперше у сезоні поставив у старті Вітао. Тренер аргументував свій вибір на користь Вітао його зростом та рівнем гри на другому поверсі. Ризик цілком виправдався. Пара Бондар (21 рік) – Вітао (20 років) відіграла дуже добре, особливо сподобався саме бразилець. Вибір на користь Вітао дозволяв використовувати Матвієнка на лівому фланзі.

У Реала зміни були переважно вимушені. Васкес зіграв замість травмованого Карвахаля на правому фланзі захисту, Азара замінив Асенсіо, замість Маріано вийшов основний форвард – Бензема.

Щодо тактичних схем, то головний тренер Шахтаря традиційно зіграв у 4-3-3 (4-1-4-1 без м`яча), а Зідан (більш різноманітний та непередбачуваний у цьому плані) цього разу обрав базовий модуль 4-2-3-1, яких тісно межував зі схемою 4-3-3. Цього разу Модріч частіше грав глибше і, по суті, складав пару опорних з Кроосом. Мабуть, без Каземіро було б авантюрою діяти з одним Тоні у опорній зоні. Молодий Едегор грав вище і при переході у позиційну оборону діяв попереду у парі з Бензема. Саме при перебудові на 4-4-2 перехід "десятки" у двійку більш властивий принципам базової схеми 4-2-3-1. Вінгери сідали до лінії півзахисту.

На цій схемі – структура Реала у позиційній обороні. У позиційних атаках Шахтаря широту створювали та підтримували флангові захисники Матвієнко та Додо.

Усереднені позиції гравців.

А це схема усереднених позицій гравців по часових інтервалах (uefa.com). Помаранчева рамка – Шахтар, без рамки – Реал.

Хоча на мапі усереднених позицій широту атак Реала ліворуч підтримував фулбек Менді, дуже часто фланговий захисник зміщувався у напівпростір, а вертикальну зону на фланзі контролював вінгер Марко Асенсіо.

У фазі гри без м'яча Шахтар тримав середній блок зі структурою 4-1-4-1. "Гірники" дозволяли супернику починати атаки коротким розіграшем. Гості короткими та середніми передачами постійно доставляли м'яч на фланги, а звідти виконували кроси.

При переході на половину поля Шахтаря правий вінгер Родріго зміщувався у центр, звільняючи фланг для Васкеса, а лівий фулбек Менді частіше відразу атакував простір між лініями у напівпросторі. Якщо флангових захисників Гвардіоли, які у позиційних атаках команди зміщуються у опорну зону, називають фальшивими фулбеками, то функції, які виконував Менді, дозволяють називати його фальшивим інсайдом, або фальшивою "вісімкою". Маневр дуже оригінальний, але, будемо відверті, на практиці це не приносило якоїсь особливої користі.

Менді часто робив спроби забігання за спини нашим захисникам, але закидання Рела не спрацьовували. Оборона Шахтаря відіграла дуже дисципліновано та надійно.

На цьому скріншоті чудово видно асиметричну побудову Реала у фазі гри з м`ячем. Один з центральних півзахисників – Модріч – часто підіймався у лінію нападу. Часто Реал перевантажував горизонтальну зону лінію оборони Шахтаря. Інколи структура мала вигляд 2-1-7. Часто захисники Реала переводили м`яч на фланг, звідки виконувалася подача у штрафний.

В середньому, швидше, ніж кожні три хвилини ігрового часу, гравці Реала виконували крос у штрафний майданчик господарів. Реал був уразливий при переході від атаки до оборони, підсів у другому таймі фізично, та діяв достатньо банально.

Шахтар грав так, як і у першому турі у Мадриді. Максимально компактний середній блок з високою лінією оборони. Реал мав змогу вільно починати атаки, але навіть супротив одного форварда "гірників" створював іспанцям проблеми.

Це епізод, в якому попри чисельну перевагу 4-1, Начо примудрився віддати Варану пас на жовту картку та травму Мораєса.

Часто атакувальна група гравців Реала дещо зміщувалась праворуч, відкриваючи більше простору Асенсіо. Можливо, оригінальна роль Менді була частиною плану створення ізоляції для Марко, який зараз перебуває у чудовій формі і у першому таймі мав два чудові моменти (стійка та сейв Трубіна). Переведення на дальній фланг частіше всього виконували Модріч, Кроос та Варан.

Луїш Каштру розробив чудовий план на гру. Він добре підготувався до флангових атак Реала. Зідану не вдавалося створювати на флангах не тільки чисельну більшість, але і рівність.

На скріншоті вище добре видно, як лінії захисту Шахтаря зміщувалися у активну зону. При наявності опорника, який грає між лініями, подібні маневри можно досить ефективно використовувати без ризику розриву ліній. Степаненко – дуже грамотний і досвідчений гравець, який чудово орієнтується в подібних групових взаємодіях. Тарас своєчасно опускався до лінії оборони у зону між Вітао та Бондарем. Підсумок епізоду – кількісна перевага Шахтаря на фланзі при збереженні структури (чотири захисники).

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На відміну від Шахтаря, в обороні Реал грав дуже слабко. Великі сили попереду і неспроможність використання інтенсивного контрпресингу призводили до великої кількості швидких атак господарів поля. Навіть коли Шахтар виходив у атаку з браком у діях гравців, це було небезпечно. Коли Реал пропустив перший гол, Марлос втратив динаміку, віддавши у спину на Коваленка, а той, у свою чергу, пасував низом у штрафний на закритого Марлоса. На м'ячі був першим Менді, але він влучив у корпус Варану і м'яч рикошетом опинився у Дентінью. Звісно, Шахтар заслужив на цей гол свою наполегливістю та швидкими взаємодіями, своєчасним підключенням гравців, але цей гол був можливий лише за умови помилки захисників Реала.

Гол Соломона, який чудово увійшов у гру після виходу на заміну, найкраще відображає той хаос, який зараз ми спостерігаємо у діях команди Зідана.

Теплова мапа матчу Шахтар – Реал.

Шахтар більше атакував лівим флангом. Цілком можливо, це було обумовлено планом на гру. Праворуч у Зідана грали два вінгери – Васкес та Родріго. Цей фланг був найслабшою вертикальною зоною Реала.

Часто при перехопленні чи відборі, господарі шукали Тайсона, який ефективно відкривався у лівому напівпросторі. Досвідчений бразилець нарешті провів сильну гру і нагадав про себе колишнього. Він мав забивати сам та неодноразово допомогав партнерам у створенні небезпечних моментів.

Реал був сильнішим у першому таймі. Саме до перерви гості і заробили більшу частину ТТД. По перерві гру контролював Шахтар.

Атаки і удари господарів поля були більш небезпечними.

Для більш детальної оцінки індивідуальних дій футболістів, пропоную ознайомитися у діаграмі передач від UEFA.com.

Найбільше взаємних передач у Шахтаря було у зв`язці Додо – Марлос (13)

У Реала найбільша взаємодія спостерігалася між Васкесом та Вараном.

В цілому, Шахтар провів чудовий матч. Проблеми Реала нас хвилювати не повинні, але зараз важливо пам`ятати, наскільки важко було команді Каштру у домашньому матчі з Інтером. У Мілані буде зовсім інша гра і хочеться вірити, що тренерський штаб Шахтаря зробить правильні висновки і підготується до протистояння з командою Конте не гірше, ніж до Реала. Ситуація дуже нагадує минолорічний шостий тур з Аталантою. Знову потрібно перемагати, і знову у суперниках італійська команда, з трійкою центрбеків та чудовим високим пресингом.

Сергій Костенюк, спеціально для "Футбол 24"

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