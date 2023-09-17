Шахтар – Порту: ван Леувен визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів
Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен обрав гравців, які вирушать до Гамбурга на матч Ліги чемпіонів проти Порту.
До заявки на поєдинок проти Порту потрапило 24 гравці, повідомляє офіційний Telegram-канал Шахтаря.
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Голкіпери: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський.
Захисники: Лемкін, Гочолейшвілі, Азаров, Конопля, Козік, Ракицький, Удод.
Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Міроші, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук.
Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі.
Додамо, що поєдинок Шахтар – Порту відбудеться 19 вересня, початок о 22:00. Також до групи H потрапили Барселона та Антверпен.
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