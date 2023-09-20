– ЛЧ – це завжди відповідальні матчі. Для мене це був дебют, я дуже радий дебютувати у такому турнірі. Це турнір, в якому зібралися всі найсильніші команди.

Психологічно команда була готова, але Порту нам вказав на наші слабкі місця. Потрібно через працю це вирішувати.

– Які це місця?

– Переміщення в обороні трішки підвели, але в цілому гра була практично рівною. Я не вважаю, що ми десь дуже поступалися. Просто Порту використав свої моменти, тому такий рахунок.

Шахтар – Порту – 1:3 – відео голів та огляд матчу

– Чия вина у пропущених голах?

– Потрібно розбирати. Всієї команди. Не можна сказати, що захисники чи хавбеки. Вся команда забиває, вся команда пропускає. Розберемо голи на теорії та будемо рухатися далі.

– Відчували незіграність цього складу?

– Звісно, коли багато нових гравців з’єднуються в таких матчах, то є маленькі нюанси. Але футбольне поле нас зближає, разом ми загартовуємося.

В перерві матчу ми поговорили та вирішили, як будемо грати в другому таймі. Спокійно поговорили, ніхто не кричав. Після матчу сумно, що ми програли. Але це лише перша гра. Розглянемо помилки та рухатимемося далі. Дуже дякую за підтримку, було дуже атмосферно. Прийшло багато вболівальників.

– Як вам було виходити на поле після втрати в сім’ї?

– Було дуже важко як для мене, так і для батьків. Добре, що зараз такий момент, що мені не можна психологічно просідати. На носі була ЛЧ, тому я психологічно переналаштувався та поринув у футбол. А батькам потрібен час, щоб все це усвідомити та жити далі, – сказав Різник у коментарі Tribuna.

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