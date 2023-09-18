Донецький Шахтар уже в Гамбурзі. Як команда діставалась в Німеччину на матч ЛЧ з Порту, розповідає "Футбол 24".

Шахтар під час подорожі в Гамбург / фото Шахтар

Уже завтра, 19 вересня, донецький Шахтар розпочне свої виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів. Суперником "гірників" у першому турі стане Порту, а матч відбудеться у Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. На поєдинку очікується 46 тисяч глядачів.

Шахтар – Порту: ван Леувен визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів

Донеччани запланували провести у Гамбурзі усі свої домашні поєдинки групового етапу ЛЧ. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наші команди у єврокубках змушені грати за кордоном. "Гірники" розпочали свою подорож у Німеччину 17 вересня. Аби дістатися до місця призначення, Шахтарю знадобилося понад 8 виснажливих годин. Спочатку був маршрут з України до Польщі, а потім чартерний переліт Жешув – Гамбург. Футболісти, ймовірно, уже звикли до тривалих подорожей.

Під час очікування на літак українці згуртувалися у закладі аеропорту, натомість легіонери занурились у гаджети. Складно було не помітити і зосередженого Олександра Зубкова, який сидів наодинці.

Разом з командою в Німеччину полетів і генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, який завжди підтримує "гірників" на матчах. У компанії із Даріо Срною, схоже, сумно не було. Натомість захисник Микола Матвієнко залишився поза заявкою на матч з Порту.

Тож, ввечері 17 вересня футболісти, журналісти та клубні медіа уже насолоджувалися краєвидами Гамбурга. Оскільки медіаактивності заплановані на вечір 18 числа, а сам поєдинок відбудеться 19-го, то в команди є достатньо часу, щоб відновитися після дороги та підготуватися до гри.

Передматчева прес-конференція Патріка ван Леувена та одного з гравців Шахтаря запланована на 18:30 за київським часом, а орієнтовно о 19:00 відбудеться тренування команди.

Натомість коуч Порту Сержіу Консейсау зі своїм підопічним вийдуть до ЗМІ о 20:45 за київським часом.

Соломія Романчук, спеціально для "Футбол 24"

Нова історія з Барсою, кризовий Порту та бельгійський "сюрприз": якою буде боротьба Шахтаря за плей-офф ЛЧ