"Сподіваюсь, ми перейняли досвід від наших останніх двох матчів. Один момент може змінити перебіг усього поєдинку, тому слід грати гостро весь час, щоб не дати супернику створити такий момент.

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Полісся не простий суперник, вони не просто так перебувають на другому місці, немає у сучасному футболі легких ігор, особливо проти команди яка набрала стільки очок, але ми готові на всі на всі 100%. Наш суперник часто надає перевагу атакам від власних воріт, грає через довгі передачі. Ми повністю готові до гри", – цитує Пушіча клубна прес-служба Шахтаря.

Полісся нині посідає другу сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 29 пунктів після 14 зіграних матчів. Шахтар йде на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 очки.

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