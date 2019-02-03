Шахтар – Партизан: де дивитись контрольний матч

Донецька команда зіграє спаринг з сербським Партизаном в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 3 лютого, Шахтар проведе черговий контрольний матч на другому зимовому зборі в Туреччині. Суперником "гірників" стане срібний призер чемпіонату Сербії Партизан.

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Стартовий свисток пролунає о 16:00. Українські вболівальники зможуть слідкувати за матчем онлайн за посиланням.

Також поєдинок транслюватиметься наживо на каналі Футбол 1.

Нагадаємо, що на першому зборі Шахтар розгромно програв хорватському Хайдуку (1:4) та переміг азербайджанський Карабах (3:1). А на другому – "гірники" виграли в данського Хобро (2:1) та польського Леха (3:0).