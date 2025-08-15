Як і перший поєдинок, матч-відповідь завершився без голів. Основний час запам’ятався вилученнями Очеретька та Турана. Довелося грати додаткові 30 хвилин, але й там команди не виявили сильнішого – усе вирішувала серія пенальті.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті

У воротах "гірників" Різник діяв бездоганно: один удар парирував, ще один суперник відправив над поперечкою. Зазвичай цього вистачає для перемоги, але цього разу не склалося – Шахтар з позначки схибив тричі. Першим Назарина влучив у стійку, а два наступні удари витягнув голкіпер суперників. У підсумку донеччани поступилися в серії пенальті та вилетіли з Ліги Європи. Єврокубковий шлях продовжиться у Лізі конференцій.

Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле