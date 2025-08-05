УЄФА оприлюднив список суддів, які працюватимуть на матчі між Шахтарем та Панатінаїкосом.

Перша зустріч Шахтаря та Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги Європи відбудеться у четвер, 7 серпня. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, цю гру розсудить бригада арбітрів з Бельгії.

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Еріка Ламберхтса призначено головним суддею. 40-річний рефері вже встиг провести дві гри у чемпіонаті Бельгії. Асистувати йому будуть земляки Йо де Вейрдт і Кевін Монтіні, а за обов'язки четвертого арбітра відповідатиме Натан Вербоомен. За VAR відповідатиме голландець Клею Руперті, а його помічником буде бельгієць Берт Пут.

Варто зазначити, що Ламбрехтс вже судив матчі за участі Шахтаря. В сезоні 2023/24 він зафіксував нічию "гірників" у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Марселем (2:2).

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