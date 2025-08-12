УЄФА оприлюднив список суддів, які працюватимуть на матчі між Шахтарем та Панатінаїкосом.

УЄФА призначив на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи між Шахтарем і Панатінаїкосом німецьку бригаду арбітрів.

Головним рефері працюватиме 41-річний Даніель Зіберт, який у минулому сезоні відсудив 44 поєдинки, зокрема 17 матчів Бундесліги та п’ять ігор Ліги чемпіонів. Українським уболівальникам він знайомий за роботою у виїзному поєдинку Ліги націй проти Бельгії (0:3). Цікаво, що цей арбітр тричі обслуговував матчі за участю Панатінаїкоса в чемпіонаті Греції, і жодного разу майбутній суперник Шахтаря в Лізі Європи не програвав у цих поєдинках.

Асистентами арбітра виступатимуть Ян Зайдель і Рафаель Фольтін, четвертий суддя – Тімо Герах. За системою VAR стежитиме Крістіан Дінгерт, його помічник – Йоханн Пфайфер.

Нагадаємо, що перша зустріч команд завершилася внічию (0:0). Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в Кракові. Початок гри – о 21:00.

