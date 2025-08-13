– Хочу привітати всіх присутніх. У нас сталася важка ситуація в родині Судакова, і перш за все я хочу висловити свої співчуття йому та його близьким. Ми глибоко сумуємо у зв’язку зі смертю його батька. Я всім серцем поділяю цей біль. Ми разом із Судаковим. Це дуже емоційний день для нас. Ми дізналися про це під час поїздки, і від імені всієї родини Шахтаря та від себе особисто хочу сказати: ми з вами, ми щиро співчуваємо та розділяємо це горе.

Зірка Шахтаря досягнув домовленості з клубом АПЛ – "гірники" гальмують трансфер вимогами

Щодо самого матчу, на нас чекає складна гра. Ми очікуємо, що вона буде схожа на перший поєдинок. Ми поважаємо Панатінаїкос, його тренера та гравців. Ми будемо готові до їхніх переходів з оборони в атаку. Звісно, це буде непросто, але ми не хочемо давати їм легких фолів і можливостей виконувати стандарти.

Ми до цього готові. Зрозуміло, що в них будуть свої моменти – проти Панатінаїкоса ніколи не буває легко. Це завжди серйозне випробування. Але я вірю, що ми готові – і фізично, і психологічно. Так, у нас є втрати в складі, але це не виправдання. Завтра ми вийдемо як єдина команда – і саме так відповімо на виклик цієї гри.

– Чи є все ж якісь позитивні новини щодо складу? Або, навпаки, ситуація погіршилася?

– У завтрашньому матчі нам не допоможуть Криськів, Траоре, Егіналдо, Кевін, Педріньйо та Судаков. Якщо ви спитаєте, чи легко це, – ні, це зовсім не просто. Але важкі часи народжують нових героїв. І я вірю, що завтра цим героєм стане команда. Саме вона. Важкі моменти також роблять нас сім’єю. Завтра ми гратимемо не лише за себе, але й за тих, хто не зможе вийти на поле. Ми – одна команда, одна сім’я.

Звісно, непросто виходити на найважливіший матч сезону без шести гравців стартового складу. Але я казав це з першого дня: я довіряю кожному у своїй команді. Впевнений, ці 25-26 гравців здатні пройти шлях до кінця в будь-якому турнірі. Єдина наша проблема в тому, що нам доводиться грати занадто багато матчів, схожих на фінали. Якщо ми пройдемо цей етап і потрапимо до групового раунду, все стане спокійніше. Завтра – ще один фінал. Але я щиро вірю: у цієї команди дуже гарне майбутнє.

– У вас усе більше досвіду подолання кордону та підготовки команди в умовах нестачі часу на повноцінні тренування. Поділіться враженнями – наскільки готова команда, порівняно, скажімо, з матчами проти Бешикташа?

– Звісно, я не можу сказати, що це легко. Переїзди – це складно. Саме тому ми намагаємося виїжджати за два дні до майже кожного матчу та не проводимо тренувань у день дороги. Але ми намагаємося компенсувати це завдяки відеоаналізу. Ми більше працюємо з теорією, ніж із практикою – і в нас просто немає іншого виходу. Ми не збираємося ховатися за виправданнями. Ми шукаємо світлу сторону, позитив, тому що маємо все необхідне, всі умови, щоб рухатися вперед.

Так, ми не тренуємося у звичному режимі, але саме в такі періоди збільшуємо частку аналізу відео. Якщо порівнювати з періодом перед матчем із Бешикташем, зараз я навіть більше заряджений і натхненний. Уся команда це відчуває – ми стали іншими, ми вийшли на новий рівень і усвідомлюємо, на якому рівні знаходимося.

Тому що, якщо ми пройдемо цей раунд, ми потрапимо до раунду плей-офф. Зараз ми намагаємося виправити імідж і результати минулого сезону – і ми готові це зробити вже завтра.

– Ви говорили, що аналізуєте суперників і переглядаєте багато відео. Припускаю, що ви робили це і по Панатінаїкосу – до матчу і після нього. Якими були ваші враження?

– Передусім, Панатінаїкос – команда з величезним футбольним досвідом. Це стосується як якості їхніх гравців, так і культури самого клубу. У їхньому складі багато досвідчених футболістів. Вони грають в особливій манері, яку я дуже поважаю – особливо в плані переходів і стандартів. І роблять це справді добре.

Ми повинні бути до цього готові. У своїй кар’єрі мені не раз доводилося зустрічатися з такими командами – я і програвав, і перемагав у них. Тож я добре розумію, з чим ми стикнемося. Впевнений, вони діятимуть агресивніше, тому що їм теж потрібна перемога. Але ми готові до всіх їхніх планів – і ми ні кроку не відступимо.

– Завтра на стадіоні буде багато українських уболівальників. Що б ви їм сказали напередодні матчу?

– Можу сказати це нашим уболівальникам: незалежно від рахунку, вони побачать команду, якою зможуть пишатися. Команду, яка ніколи не здається і віддаватиме все заради перемоги. Якщо вони хочуть побачити гарний футбол, якщо хочуть відчути радість – їм варто прийти. І це звернення не лише до фанатів Шахтаря і не лише до українців. Це звернення до всіх, хто любить футбол. Насправді – до всіх, хто живе у Кракові. Тому що футбол стає по-справжньому красивим лише з уболівальниками, – сказав Туран на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перша гра між Шахтарем та Панатінаїкосом завершилась нічиєю 0:0. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 14 серпня. Початок – о 21:00.

Тренер зі Спартака, утікач Шахтаря та "Дербі вічних ворогів" із командою Яремчука – що варто знати про Панатінаїкос