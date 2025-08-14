Шахтар зіграє проти Панатінаїкоса матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Шахтар – Панатінаїкос відбудеться сьогодні, 14 серпня. Стартовий свисток німця Даніеля Зіберта на стадіоні у Кракові пролунає о 21:00 за київським часом.

Шахтар – Панатінаїкос: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Де дивитися Шахтар – Панатінаїкос? В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на UPL.TV. За головними подіями гри також можна стежити у текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, тиждень тому у Греції Шахтар та Панатінаїкос розписали нульову нічию, тому саме матч-відповідь стане вирішальним. Переможець дуелі вийде у останній раунд кваліфікації ЛЄ, де чекає турецький Самсунспор. Невдаха опуститься в Лігу конференцій.

Через різні причини Шахтарю не допоможе велика група важливих гравців – Криськів, Траоре, Егіналдо, Кевін, Педрінью та Судаков.

Стартовий склад Шахтаря: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке – Очеретько, Бондаренко, Марлон Гомес – Аліссон, Еліас, Невертон.

Стартовий склад Панатінаїкоса: Дронговскі – Коцірас (к), Палмер-Браун, Туба, Кір'якопулос – Чірівелья, Черін, Максімовіч – Пеллістрі, Свідерскі, Тете.