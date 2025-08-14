Арді Турану довелося вирішувати кадрові проблеми

Ситуація зі складом у Шахтарі погіршувалась ось уже кілька тижнів. Перед стартом УПЛ травмувався Кевін, через тиждень випав Траоре, а Егіналду отримав пошкодження вже за хвилину після виходу на поле в Греції. Тепер до лазарету доєднався Педрінью – Судаков же пропустив зустріч через сімейну трагедію. У команди критично просіла і якість складу, і його глибина.

Але старт все одно виглядав сильно. У порівнянні з основною на матч у Афінах сталася тільки одна перестановка – Бондаренко вийшов замість Судакова. Транслятор, як завжди, вгадав тільки з позиціями кіпера, форварда й опорника.

Греки теж провели одну кадрову перестановку. Джурічіч поступився місцем Гнєзда-Черіну, зайнявши позицію "десятки". Екс-"гірник" Тете, своєю чергою, змістився на правий фланг, а Пеллістрі перемістився ліворуч.

У нудному першому таймі Шахтар був кращим і навіть забив гол

До перерви гра немов продовжила афінську зустріч. Точніше, її другий тайм. Донеччани виглядали активніше, греки практично не загострювали, але й Шахтар створив небагато моментів. До 30-ї хвилини пригадується хіба що комбінація з проникним пасом Педро Енріке на Бондаренка, але удар Артема з меж штрафного заблокували в підкаті.

Педро Енріке підібрав відскок і пробив з дистанції, але вийшло неточно. Характерною особливістю цього матчу стала асиметрія в атаці: Педро Енріке віддавав фланг Невертону й зміщувався у напівфланг, тоді як праворуч у центр заходив Аліссон – а ширину створював Вінісіус.

Було ще кілька цікавих атак із заблокованими ударами чи взагалі без завершення, однак загалом голами не пахло. Тим більше несподіваним стало взяття воріт "Пао" на 38-й хвилині.

Невертон отримав переведення , змістився з лівого флангу до карного майданчика, зіграв у стіночку з Еліасом й хитнув захисника – а потім поцілив у ближню дев'ятку. На жаль, лайнсмен помітив офсайд у вінгера.

Загальна статистика першого тайму виявилась красномовною. 11:1 за ударами на користь "гірників", але лишень 3:1 у площину. Тим не менш, підопічні Арди Турана володіли ініціативою й нічого не дозволяли грекам – і це тішило.

Шахтар тиснув по перерві, але без критичних ситуації для Панатінаїкоса

Якщо почитати текстові онлайни матчу, то може скластись враження, ніби донеччани порвали "Пао". Насправді ж ситуація була інакшою. Домінування нашої команди дійсно стало ще більшим – і футболісти явно намагалися доводити свої атаки до завершення. От тільки дійсно гольових ситуацій у штрафному еллінів майже не виникало.

За весь другий тайм пригадується тільки навіс Вінісіуса на Еліаса, який можна було замикати метрів з восьми. Нападник тільки чиркнув об м'яч головою, не зумівши пробити.

А далі ситуація вийшла показовою. На 60-й хвилині усі писали про момент Педро Енріке, але насправді це був лишень невдалий простріл (або ж хитрий удар у ближній). Дронговскі впорався, але відбив невпевнено.

Подальший кутовий завершився розіграшем з лонгшотом Невертона. Вінгер цілив під ближню стійку, але Дронговскі не спав.

Панатінаїкос провів миттєву контратаку з вриванням Пеллістрі на правий край штрафного. Тепер вже Різнику довелося парирувати постріл у ближній. Після цього стався нервовий кутовий із двома заблокованими ударами.

На 68-й хвилині Очеретько вгатив метрів з 25-ти у правий нижній. М'яч пройшов поруч зі стійкою.

Ще за чотири хвилини Невертон отримав діагональ, змістився під тиском до лівого кута штрафного й завдав обвідного удару – над поперечкою. Словом, моменти виникали такі собі, хоча загалом Шахтар награв на гол.

Скандальна червона могла перегорнути гру

Замість гола донеччани награли на контроверсійне вилучення. На 81-й хвилині команду підвів Очеретько, який при жовтій картці кинувся у ризикований підкат на чужій половині. Можливо, він дійсно спочатку зіграв у м'яч, однак другу жовту могли дати й за агресивний намір.

Власне, Олег її й отримав. Арда Туран так протестував, що відправився слідом за підопічним. Це неабияк тривожило – втім, вилучення мобілізувало не греків, а донеччан.

На 89-й хвилині Бонадеренко, Аліссон і Тобіас розкатали класну комбінацію, в завершенні якої Невертон замикав простріл на дальній. Внаслідок рикошетів м'яч підстрибнув на голову вінгеру, і той пробив у ворота з метру. І влучив у стійку!

Атака ж другим темпом завершилась класним зміщенням Еліаса повз двох захисників зі скидкою на лінію штрафного. Звідти пробив Аліссон. Бразилець цілив під ліву стійку, але влучив лишень у камеру за воротами.

Панатінаїкос відповів передачею свіжого Йоаннідіса під удар Чірівельї метрів з 20-ти, однак хавбек пробив безхитрісно – без проблем для Різника. Зрештою, свисток арбітра відправив команди в овертайми.

Овертайми

Варто відзначити, що Шахтар усі 95 хвилин провів без замін. Взнаки далися кадрові проблеми, які критично вдарили по глибині складу. Першу перестановку Арда Туран провів аж через 6 хвилин після старту овертаймів, випустивши Назарину замість Марлона. Трохи згодом Аліссона замінив Швед. І все.

До другого екстра-тайму найцікавішою став епізод у міні-перерві, коли Марлон-центрбек зібрав команду в енергетичне коло й заряджав партнерів (хоча ще навіть жодного разу не вийшов на поле). Другий екстра-тайм теж був спокійним. Потрійні тренування влітку допомогли пережити ці важкі дві години.

Аж наприкінці зустрічі пішли нерви, але нічого критичного не сталося. Серце йокнуло тільки на 119-й хвилині, коли Різник вийшов аж у центр на фланг, щоб перехопити м'яч. На щастя, перехопив. Зрештою, арбітр дав свисток. Все мала вирішити серія пенальті.

З нашими воротами все було прекрасно. Різник потягнув один удар, а інший пройшов над поперечкою. Цього зазвичай достатньо для перемоги, але Шахтар з "позначки" не забив тричі... Перший же постріл від Назарини пішов у стійку, а два інших витягнув голкіпер. Таким чином, донеччани програли серію пенальті й вилетіли в Лігу конференцій...

