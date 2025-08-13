Шахтар та Панатінаїкос зустрінуться у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Де переглянути гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Панатінаїкос відбудеться у четвер, 14 серпня. Стартовий свисток на стадіоні у польському Кракові повинекн пролунати о 21:00 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Панатінаїкос? В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на UPL.TV. Список усіх провайдерів каналу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, тиждень тому у Греції Шахтар та Панатінаїкос розписали нульову нічию, тому матч-відповідь стане вирішальним. Переможець дуелі вийде у останній раунд кваліфікації ЛЄ, де чекає турецький Самсунспор. Невдаха опуститься в Лігу конференцій.

