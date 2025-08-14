Шахтар розпочав сезон так, що після перших чотирьох матчів команду коронували на чемпіонство – і це ще до старту УПЛ. У єврокубках же здавалось, що після розгрому Бешикташа донеччанам море по коліно. Футбол Арди Турана приносив вболівальникам свято щотижня, але цей період остаточно завершився у Львові на вихідних. Команда почала важкі робочі будні, де одного куражу вже замало.

Шахтар – Панатінаїкос: де дивитись матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Перша зустріч з Панатінаїкосом опустила "гірників" з небес на землю. Виявилось, що у Європі є опоненти, які не поступають в індивідуальному рівні й та загальній організації гри. Грецькі захисники дуже уважно стежили за можливими ривками "десяток" за спини, своєчасно розвертаючи корпус і прикриваючи зони завершення великими силами. Простір залишали на флангах, однак віддати фінальну передачу часто було нікому.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26 між Шахтарем і Панатінаїкосом. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 1,72. На тріумф греків фахівці дають 5,20.

Крім того, "Пао" не поступався у силовій роботі, добре ведучи єдиноборства й не поступаючись у швидкості. Свої ж атаки афіняни будували здебільшого через переведення у фланги з подальшим кросом. Як правило, оборона виносила подачі й простріли, однак Шахтар програвав зону підбирання.

Часто зона перед штрафним відкривалась і без кросів. Коли м'яч опинявся на фланзі, опорна зона оголялася для можливої передачі.

Зрештою, Панатінаїкос дуже добре ловив Шахтар на перехідних фазах. Те ж саме вдавалося Епіцентру та Карпатам. Це – вроджена проблема футболу Арди Турана, адже центрхави підіймаються дуже високо й не встигають повертатись, а часто на чужій третині зависає й опорник. Центрбеки ж рідко підтискають структуру, намагаючись залишити собі фору в разі контратаки – тому що вони здебільшого задкують, а не атакують в прийом. Таким чином, за групою атаки донеччан завжди можна знайти простір.

Панатінаїкос скористався усіма виносами, дивом не вирвавши перемогу. Героєм став Різник, який виконав три суперсейви. Тривогу викликає не близькість афінян до успіху, а тенденційність тактичних провалів Шахтаря. Однакові помилки повторюються із матчу в матч. Багато вищезгаданих мінусів простежувалось навіть при розгромі Бешикташа. Апофеозом стали 3:3 з Карпатами (нехай там і вийшов ротований склад).

Ще більше тривожить постійне погіршення кадрової ситуації. Спочатку травмувався Кевін, через тиждень випав Траоре, а Егіналду отримав пошкодження вже через хвилину після виходу на поле в Греції. Тепер до лазарету доєднався Педрінью – Судаков же пропустить зустріч через сімейну трагедію. У команди критично просіла і якість складу, і його глибина.

Якщо позицію форварда все одно віддають Еліасу, то втрата Кевіна й Егіналду вже зараз дається взнаки. Невертон – хороший вінгер, однак не такий вибуховий, технічний і хитрий. Судаков також відіграє важливе значення в цій команді, що б там не говорили критики, а тепер у Арди Турана немає і його бекапа. Бондаренко може дати схожу якість в атаці, але в обороні він занадто вразливий. "Пао" контратакуватиме ще частіше.

У греків ситуація протилежна. Із лазарету повертаються Бакасетас і Йоаннідіс – саме ця парочка організувала гол у ворота Рейнджерс, який приніс домашню нічию.

Поєдинок з Карпатами здивував пробуксовками у позиційному наступі в другому таймі, хоча проблеми зі створенням моментів виникали і в Греції. Шахтар у Елладі все ж створив чимало, але майже вся гострота стала наслідком перехідних фаз – і почасти контратаки виникали не після пресингу, а після несподіваних обрізок суперника.

Поєдинок у Кракові буде ще більш нервовим, а ціна помилки буде занадто високою. Дуже багато вирішуватиме боротьба й готовність повертатись у оборону. За ці два аспекти Арда Туран критикує підопічних щотижня й навіть після розгромів. Словом, розклад перед вирішальним матчем не тішить.

Із позитиву слід відзначити, що Шахтар все ж грає не проти Барселони. Як би добре не готувався Руї Віторія і як би яскравим не був Пеллістрі – це лишень Панатінаїкос. Елліни теж забагато помилялись, а по перерві вони не змогли витримати свій же темп. Команда звалилась у низький блок, володіла м'ячем 30% часу й терпіла тиск Шахтаря.

Простір донеччани все ж відкривали й знаходили. Ті ж фірмові ривки "десяток" у шпарини на чужій третині теж виникали. У перших двох третинах поля підопічні Арди Турана виглядали добре, та і в цілому хороших дій вистачало. У атаці бракувало тільки фінальних штрихів – а це провокувало втрати й контратаки "Пао".

Шахтар зустрівся зі складним, але рівним суперником. Шанси на прохід у плей-офф однакові для обох команд. У такі миті треба просто зібратись і довести, що саме ти більш гідний на прохід далі. Так кваліфікація і працює.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кевін, Траоре, Егіналду, Педрінью, Криськів – Кіріопулос

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Панатінаїкос

Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько, Бондаренко, Марлон – Аліссон, Еліас, Невертон

Панатінаїкос: Дронговскі – Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кір'якопулос – Чірівелья, Максімовіч – Пеллістрі, Тете, Джурічіч – Свідерскі

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Робити прогноз на такий матч непросто. Коефіцієнти вказують на успіх донеччан, однак Панатінаїкос надзвичайно добре підготувався до "гірників". Тим не менш, ми ризикнемо погодить з очікуванням букмекерів.

Попри певну втрату глибини, стартовий склад Шахтаря залишається грізним. Невдача з Карпатами великою мірою пояснюється ротацією (чого тільки привози Грама коштують), але підопічні Арди Турана все одно забили тричі – і могли забивати ще. Причому команда проявила хорошу реакцію на пропущені голи, швидко і раз за разом поновлюючи свою перевагу в рахунку.

Навіть якщо у Шахтаря перестає працювати якийсь один атакувальний механізм – залишаються інші. Донеччани можуть бути різними попереду, чого не скажеш про греків. Вони навіть не тягнуть темп більше, ніж 45 хвилин. Щоправда, треба готуватись до нервів і паніки в контексті перехідних фаз і силового футболу. Тут вже без оптимізму.

З Панатінаїкосом буде важко й боляче, але суперник прохідний. Шахтарю до снаги перемогти еллінів. Ставимо на успіх "гірників" – але шанси у обох колективів досить рівні. Приблизно 55% на 45%.

