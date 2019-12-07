toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Шахтар – Олімпік: Тайсон отримав шосту картку в сезоні – цікава статистика

08:25 836 Читать на русском
Шахтар – Олімпік: Тайсон отримав шосту картку в сезоні – цікава статистика
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон пропустить заключний матч 2019 року проти Зорі через дискваліфікацію.

4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі
 
4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі

Картка в матчі 17-го туру УПЛ проти Олімпіка стала вже шостою для зірки Шахтаря Тайсона у сезоні 2019/20.

Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що усі картки бразилець отримав за неспортивну поведінку: 3 жовтих – за суперечки з арбітром, ще по одній – за емоції та відкидку м'яча. Окрім цього, Тайсон був вилучений у матчі проти Динамо за нецензурний жест на адресу вболівальників "біло-синіх", інформує Tribuna.

Зазначимо, що бразилець провів 18 матчів у поточному сезоні у складі Шахтаря, відзначившись 7 голами та 6 асистами.

Шахтар – Олімпік: цікавий розгром перед Аталантою, прогрес дуету Тете та Додо, неоднозначний Матвієнко

blog_ava
Бейл оновив власний рекорд по травмах
06:00
275
Теги
Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
14
хв
Олександрія
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук