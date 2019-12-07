Шахтар – Олімпік: Тайсон отримав шосту картку в сезоні – цікава статистика

Півзахисник Шахтаря Тайсон пропустить заключний матч 2019 року проти Зорі через дискваліфікацію.

Картка в матчі 17-го туру УПЛ проти Олімпіка стала вже шостою для зірки Шахтаря Тайсона у сезоні 2019/20.

Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що усі картки бразилець отримав за неспортивну поведінку: 3 жовтих – за суперечки з арбітром, ще по одній – за емоції та відкидку м'яча. Окрім цього, Тайсон був вилучений у матчі проти Динамо за нецензурний жест на адресу вболівальників "біло-синіх", інформує Tribuna.

Зазначимо, що бразилець провів 18 матчів у поточному сезоні у складі Шахтаря, відзначившись 7 голами та 6 асистами.

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