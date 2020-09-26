Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов розповів про важкий старт сезону та оцінив Олімпік, з яким "гірники" зіграють в 4-му турі УПЛ.

"Ми серйозно ставимось до всіх суперників, розуміємо, що не так зробили. Розібрали гру з Рухом, тренер вказав на помилки. Мали діяти інакше: десь агресивніше, десь уважніше в обороні. Слід ставати сильнішими й кращими. Втрати очок можуть відгукнутися, тому повинні зосереджено та з усією увагою підійти до наступного матчу.

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Зараз усі вміють і оборонятись, і атакувати. Звісно, вивчають, дивляться, де наші слабкі сторони, як нас можна розкрити. Ми теж дивились, як Рух скористався цим. Тренер вказав на певні помилки – десь ми працювали неагресивно, не закривали зону. Якщо правильно це сприймемо та втілимо на полі, гадаю, проблем не буде.

Ми повинні ставити лише максимальні завдання. Ми поважаємо Олімпік, бачимо, які в них зараз лідери – Тейшейра, нападник Шахаб… У кожній лінії футболісти демонструють гарну гру. Водночас ми – Шахтар. Маємо домінувати, забивати й не пропускати", – сказав Андрій Пятов в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар після трьох турів посідає шосту сходинку з п'ятьма очками у своєму активі. Вже завтра, 27 вересня, "гірники" зіграють проти Олімпіка. Початок матчу о 17:00.

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