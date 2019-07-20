toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НЬЮКАСЛ - ВЕСТ ХЕМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Олімпік: онлайн-трансляція контрольного матчу

17:47 683 Читать на русском
Шахтар – Олімпік: онлайн-трансляція контрольного матчу
Шахтар – Олімпік: онлайн-трансляція матчу 20.07.2019

Шахтар та Олімпік зустрічаються у товариському матчі. Посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Олімпік розпочнеться о 18:00. Цей поєдинок стане для "гірників" другим після повернення з тренувальних зборів у Австрії, де підопічні Луїша Каштру провели 5 спарингів, 3 з яких закінчились перемогою донеччан, один нічиєю та ще один поразкою.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону

Пряма онлайн-відеотрансляція звітного поєдинку проти Олімпіка доступна на офіційному сайті Шахтаря.

До слова вчора "гірники" здобули впевнену перемогу над новачком Прем'єр-ліги Колосом.

blog_ava
УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної Сербії
10:39
8428
Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
40
хв
Бенфіка
23:00
Чівас Гвадалахара
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук