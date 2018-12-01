Шахтар – Олімпік: Марлос і Ракицький пропустять матч

Шахтар прибув до Харкова на матч проти Олімпіка

Наставник "гірників" Паулу Фонсека взяв на поєдинок проти Олімпіка 19 футболістів.

Ввечері 1 грудня "гірники" прилетіли до Харкова, де завтра в рамках 17-го туру УПЛ зустрінуться з Олімпіком. Відзначимо, що з Шахтарем не прилетіли травмовані Марлос та Ярослав Ракицький, повідомляє прес-служба донеччан.

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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Тайсон, Віктор Коваленко, Дентінью, Сергій Болбат, Сіпріано, Веллінгтон Нем;

Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс.

Поєдинок 17-го туру УПЛ між Шахтарем і Олімпіком відбудеться завтра, 2 грудня. Стартовий свисток у матчі пролунає о 17 годині.

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