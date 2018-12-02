Шахтар – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Шахтар приймає Олімпік в рамках 17-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Олімпік

2 грудня, 14:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Шахтарю, попри нічию зі Львовом у попередньому турі, вдалося навіть ще більше відірватись від Динамо. Завдяки невдачі киян у Олександрії відстань між грандами збільшилась до дев'яти очок, тому хвилюватися за турнірне становище "гірникам" не потрібно – тим більше в матчі проти непереконливого Олімпіка. Влітку підопічні Паулу Фонсеки мали деякі проблеми з ним, але у розвеселому поєдинку таки виграли – і сьогодні жодних передумов до інакшого результату немає. Після перемоги над Хоффенхаймом Шахтарю море по коліно.

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Олімпік в останніх турах не знав поразок, однак на щось більше команда Вячеслава Шевчука явно не награла – ні зі Львовом, ні з Зорею. Востаннє ж "олімпійці" набирали три очки п'ять матчів тому, перегравши Чорноморець завдяки помилці захисника. Наразі у грі донецького клубу помітні певні проблески прогресу, однак для позитивного результату проти Шахтаря у Харкові цього замало. Олімпік – андердог донецького дербі з мінімальними шансами на сенсацію.

Статистика протистояння Шахтаря проти Олімпіка

Всього: 12 матчів, 9 перемог Шахтаря, 3 нічиї. Різниця м’ячів – 38:11.

У Прем’єр-лізі: 11 матчів (+8, =3, 35:9)

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Шахтарю у цій грі не допоможуть Марлос і Ярослав Ракицький – перший ніяк не відновиться від своєї травми, отриманої у листопаді, а другий ще перед грою проти Хоффенхайма відчував біль у коліні. Крім того, у Німеччині невеличке пошодження отримав Віктор Коваленко, який тренувався окремо від загальної групи. У Олімпіка ж під питанням знаходиться лише участь Дмитра Нємчанінова, який готувався до дербі за індивідуальною програмою.

"Родзинки" матчу:

– Олімпік найбільшої поразки у Прем’єр-лізі зазнав саме від Шахтаря – 0:6 (15.03.2015 р.)

– Головний тренер Олімпіка Вячеслав Шевчук у 2000-2001 та 2005-2016 роках відіграв за Шахтар у всіх турнірах 238 матчів, забивши чотири голи.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олімпік

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораєс

Олімпік: Кринський – Зубейко, Кравченко, Гришко, Є. Пасіч – Гай, Вакуленко – Ксьонз, Політило, Балашов – Шиндер

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Олімпік – не конкурент Шахтарю. Сьогоднішня посередня форма команди Вячеслава Шевчука не дозволяє мріяти про сенсацію, тож можна прогнозувати впевнену перемогу "гірників".