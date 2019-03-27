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Шахтар – Олімпік : онлайн-відеотрансляція товариського матчу

11:57 10 Читать на русском
Шахтар – Олімпік : онлайн-відеотрансляція товариського матчу
Шахтар – Олімпік : онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Шахтар та Олімпік зустрічаються в товариському поєдинку. Дивіться онлайн-відеотрансляцію матчу.

Матч Шахтар – Олімпік стартував об 11:00 за київським часом. Гру транслює клубний канал "гірників". Переглянути поєдинок онлайн можна на офіційному сайт донеччан.

Перша половина заврешилася перемогою підопічних Паулу Фонсеки завдяки голу Фернандо Педро, який скористався пасом Тайсона.

Шахтар найменше пропускає серед клубів топ-10 чемпіонатів Європи, Динамо – у першій трійці

Наразі Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, маючи 57 очок. Олімпік у першій частині сезону здобув 20 залікових пунктів і не потрапив у першу шістку.

Теги
Товариські матчі Шахтар Шахтар Олімпік Олімпік
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