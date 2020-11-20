Шахтар та Олександрія отримали іншу суддівську бригаду на очний матч 10 туру.

Микола Балакін змушений пропустити поєдинок через хворобу, тому його замінить Катерина Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Дебютне вилучення від Монзуль у відеоогляді матчу Сан-Маріно – Гібралтар

Шахтар перетинався з Монзуль і в минулому турі, коли "гірники" розгромили Динамо з рахунком 3:0. Рефері з Харкова у поточному сезоні УПЛ відсудила 5 поєдинків, в яких показала 24 жовті картки та одну червону.

До слова, матч Шахтар – Олександрія відбудеться у суботу, 21 листопада. Початок о 17:00.

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