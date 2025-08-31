Шахтар приймає Олександрію у 4-му турі чемпіонату України. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Сьогодні, 3 серпня, на стадіоні Арена Львів відбудеться матч 4-го туру УПЛ між Шахтарем та Олександрією. Стартовий свисток арбітра Клима Заброди пролунає о 18:00.

Де дивитися матч Шахтар – Олександрія? Онлайн-трансляцію покаже телеканал 2+2, а також платформа UPL.TV, доступна на MEGOGO та Київстар ТБ.

Після трьох турів Шахтар посідає 8-ме місце з 7 очками, але в сьогоднішньому матчі проти Олександрії команда має шанс довести свій актив до 10 очок, наздогнати Колос і піднятися до топ-3 у таблиці. Натомість Олександрія переживає складний старт сезону: після трьох поразок у чемпіонаті та ще двох у кваліфікації Ліги конференцій команда йде без перемог у п’яти матчах.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Гомес, Аліссон, Бондаренко, Очеретько, Педрінью, Еліас.

Олександрія: Шевченко, Скорко, Боль, Беіратче, Матам, Матеус, Енріке, Мишньов, Хуссейн, Кастільйо, Цара.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ