toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було

11 травня 21:32 844 Читать на русском
Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було

Шахтар завдяки голам Давіта Хочолави та Жуніора Мораєса переграв на власному полі Олександрію, зробивши вагомий крок до чемпіоніства.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Олександрія, розпочався о 19:30 та завершився непростою перемогою "гірників". Тепер розрив між ними та Динамо становить 11 очок.

Гру транслював телеканал "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводив "Футбол 24".

Шахтар здобув непросту перемогу над Олександрією – відрив від Динамо збільшився до 11 очок

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Алан Патрік, Маркос Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Матвієнко, Степаненко, Дентіньйо, Соломон, Фернандо, Кайоде.

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Стецьков, Бухал – Запорожан – Задерака, Гречишкін, Банада, Полярус – Сітало

Запасні: Леванідов, Микицей, Протасов, Довгий, Пономар, Шастал, Дедечко.

Шахтар – у глухому куті: чому система Луческу вже не працює і що робити далі

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
4094
Теги
Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Шахтар - Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук