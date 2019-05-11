Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було

Шахтар завдяки голам Давіта Хочолави та Жуніора Мораєса переграв на власному полі Олександрію, зробивши вагомий крок до чемпіоніства.

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Олександрія, розпочався о 19:30 та завершився непростою перемогою "гірників". Тепер розрив між ними та Динамо становить 11 очок.

Гру транслював телеканал "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводив "Футбол 24".

Шахтар здобув непросту перемогу над Олександрією – відрив від Динамо збільшився до 11 очок

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Алан Патрік, Маркос Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Матвієнко, Степаненко, Дентіньйо, Соломон, Фернандо, Кайоде.

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Стецьков, Бухал – Запорожан – Задерака, Гречишкін, Банада, Полярус – Сітало

Запасні: Леванідов, Микицей, Протасов, Довгий, Пономар, Шастал, Дедечко.

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