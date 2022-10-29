Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч оприлюднив список футболістів, які зможуть зіграти у поєдинку 10 туру УПЛ.

Заявка Шахтаря на матч з Олександрією / ФК Шахтар

На поле Арени Львів матимуть шанс вийти 23 виконавці. У заявці немає Юхима Коноплі, Мар'яна Шведа та Олега Очеретька, інформує офіційний Twitter Шахтаря.

"Битва лідерів": анонс матчу УПЛ Шахтар – Олександрія

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Козік.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Назарина, Петряк.

Форварди: Траоре, Сікан, Кулаков.

Матч Шахтар – Олександрія стартує о 17:00 на Арені Львів. "Гірники" посідають 2 місце в УПЛ (19 очок). Олександрія має на 3 бали менше і йде 4-ю.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України