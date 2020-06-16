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Шахтар – Олександрія, Динамо – Колос та інші: УАФ оголосила суддівські призначення на 27 тур УПЛ

20:04 297 Читать на русском
Шахтар – Олександрія, Динамо – Колос та інші: УАФ оголосила суддівські призначення на 27 тур УПЛ
Сергій Бойко / Сайт Динамо

Українська асоціація футболу оголосила склад суддівських бригад, які працюватимуть на поєдинках 27 туру Прем'єр-ліги.

Повний перелік офіційних осіб, які обслуговуватимуть 6 матчів туру, з'явився на сайті УАФ.

19 червня, п'ятниця

Маріуполь – Львів – Константин Труханов (Харьков)

Ворскла – СК Дніпро-1 – Денис Шурман (Київська область)

Минай – Динамо: півфінал Кубка України розсудить Монзуль, яка працювала на скандальному Класичному з незарахованим голом

20 червня, субота

Карпати – Олімпік – Володимир Новохатній (Київ)

Шахтар – Олександрія – Ігор Пасхал (Херсон)

21 червня, неділя

Десна – Зоря – Віталій Романов (Дніпро)

22 червня, понеділок

Динамо – Колос – Сергій Бойко (Київська область)

Додамо, що система VAR працюватиме лише на двох останніх матчах туру, за неї відповідатиме Євген Арановський.

"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра

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"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра
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УАФ Арбітри Сергій Бойко Сергій Бойко
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