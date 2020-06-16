Шахтар – Олександрія, Динамо – Колос та інші: УАФ оголосила суддівські призначення на 27 тур УПЛ

Українська асоціація футболу оголосила склад суддівських бригад, які працюватимуть на поєдинках 27 туру Прем'єр-ліги.
Повний перелік офіційних осіб, які обслуговуватимуть 6 матчів туру, з'явився на сайті УАФ.
19 червня, п'ятниця
Маріуполь – Львів – Константин Труханов (Харьков)
Ворскла – СК Дніпро-1 – Денис Шурман (Київська область)
Минай – Динамо: півфінал Кубка України розсудить Монзуль, яка працювала на скандальному Класичному з незарахованим голом
20 червня, субота
Карпати – Олімпік – Володимир Новохатній (Київ)
Шахтар – Олександрія – Ігор Пасхал (Херсон)
21 червня, неділя
Десна – Зоря – Віталій Романов (Дніпро)
22 червня, понеділок
Динамо – Колос – Сергій Бойко (Київська область)
Додамо, що система VAR працюватиме лише на двох останніх матчах туру, за неї відповідатиме Євген Арановський.
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