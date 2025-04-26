– Я дуже щасливий! Це, звісно, приємне досягнення. Я мушу відзначити всіх бразильців, які доклалися до цього здобутку – і тих, хто перебуває в команді зараз, і тих, хто виступав за клуб раніше всі ці роки й допомагав Шахтарю здобувати трофеї та вписав своє ім'я в історію. Хочу подякувати всім хлопцям, які зараз у команді, та іншим бразильцям: Невертону, Кевіну, Педрінью, Егіналду, усім моїм землякам, які допомогли збільшити лік забитим м'ячам у бразильській історії Шахтаря.

Судаков відзначив найвпливовішого тренера Шахтаря за свою кар'єру: "З ним я почав інакше дивитися на гру"

– Які саме імена з минулого тебе надихали?

– Я слідкував за багатьма бразильцями Шахтаря, з великою кількістю з них знайомий і повинен подякувати їм усім за те, що певною мірою були для мене джерелом натхнення. З нещодавньої історії клубу це Фред, Алан Патрік, за яким я спостерігав і продовжую це робити, який надихав мене своєю грою. Якщо згадувати моїх особистих знайомих, то це Алекс Тейшейра, з ким я мав нагоду грати у Васку да Гама: він багато мені допомагав, підказував, а також порадив перейти до Шахтаря. І ще мій дуже хороший знайомий Веллінгтон Нем, який родом із того ж регіону, що і я, і він теж був для мене дуже гарним прикладом, з ним я також міг порадитися, він надихав мене як грою, так і досягненнями – людськими та кар'єрними.

– Чим, на твою думку, пояснити такий міцний зв'язок між Шахтарем та Бразилією?

– Це тісний родинний зв'язок. Багато молодих бразильців хочуть виступати у Європі, і Шахтар – це дійсно один із чудових трамплінів для досягнення цієї мети. Співпраця між Бразилією та Шахтарем існує вже не один рік, вона дуже тісна і, що найголовніше, продуктивна. Вона подарувала не одне талановите покоління молодих виконавців. Дуже тісний зв'язок, що зарекомендував себе якістю, емоціями й футболом високого рівня безпосередньо на полі.

– Яким ти бачиш майбутнє Шахтаря та свою роль у ньому?

– Якщо оцінювати мій потенційний футбольний шлях, то я хотів би залишатися в Шахтарі якомога довше, тішити вболівальників своєю грою та командними здобутками, давати приводи для радості всім – як гравцям, так і персоналу, звісно, й нашим фанатам. Сподіваюсь також розвиватися як професіонал, покращувати свої футбольні характеристики, бути лідером на полі, з честю виконувати обов'язки одного з капітанів команди та власною активністю давати пряму користь клубу, – сказав Гомес для пресслужби Шахтаря.

Нагадаємо, в матчі 25-го туру УПЛ проти Колоса (2:4) Марлон Гомес відзначився ювілейним, 1000-им голом бразильців донецького клубу.

Шахтар побореться з Динамо за Кубок України – "гірники" в екстратаймі дотисли Полісся завдяки голу коштовного новачка