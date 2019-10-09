Шахтар – Оболонь-Бровар: пряма відеотрансляція спарингу

Шахтар протестує форму своїх гравців на тлі першолігового ФК Оболонь-Бровар.

"Гірники" не витрачають час даремно під час паузи на матчі національних команд та проведуть товариський матч з ФК Оболонь-Бровар.

Кравченко закликав трьох гравців Шахтаря змінити клуб і не "знущатись" в УПЛ

Зустріч відбудеться у комплексі Святошин сьогодні, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 10:30. Пряма онлайн-відеотрансляція матчу доступна на офіційному сайті Шахтаря.

Після 10-ти турів УПЛ Шахтар очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Динамо на 10 очок.

Шахтар – Оболонь-Бровар: стартові склади

Шахтар: Шевченко, Додо, Бутко, Вітао, Сіпріано, Приходько, Холод, Бондаренко, Дентінью, Тете, Борячук

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