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Шахтар – Оболонь-Бровар: пряма відеотрансляція спарингу

10:30 335 Читать на русском
Шахтар – Оболонь-Бровар: пряма відеотрансляція спарингу
Шахтар – Оболонь-Бровар / Фото ФК Шахтар

Шахтар протестує форму своїх гравців на тлі першолігового ФК Оболонь-Бровар.

"Гірники" не витрачають час даремно під час паузи на матчі національних команд та проведуть товариський матч з ФК Оболонь-Бровар.

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Зустріч відбудеться у комплексі Святошин сьогодні, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 10:30. Пряма онлайн-відеотрансляція матчу доступна на офіційному сайті Шахтаря.

Після 10-ти турів УПЛ Шахтар очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Динамо на 10 очок.

Шахтар – Оболонь-Бровар: стартові склади

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Шахтар Шахтар Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Товариські матчі Відеоновини
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