Шахтар – Оболонь-Бровар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар у товариському матчі переграв першоліговий Оболонь-Бровар. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".
Товариський матч
Шахтар – Оболонь-Бровар – 2:0
Голи: Холод, 22, Тотовицький, 82
Тотовицький повернувся в загальну групу Шахтаря
Під час паузи, викликаної матчами збірних, донецький Шахтар провів спаринг проти представника нижчого дивізіону – команди Оболонь-Бровар. Стартовий склад "гірників" був складений з найближчого резерву і молодих футболістів.
В середині першого тайму Маркос Сіпріано підключився по флангу і прострілив у центр штрафного, звідки Артем Холод відправив круглого у ворота.
Під кінець зустрічі Андрій Тотовицький, який лише нещодавно повернувся до повноцінних тренувань, прийняв м'яч після прострілу Богдана Бутко і відправив його у ворота.
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