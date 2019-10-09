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Шахтар – Оболонь-Бровар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

21:00 362 Читать на русском
Шахтар – Оболонь-Бровар – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Оболонь-Бровар – 2:0 / ФК Шахтар

Шахтар у товариському матчі переграв першоліговий Оболонь-Бровар. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Оболонь-Бровар – 2:0

Голи: Холод, 22, Тотовицький, 82

Тотовицький повернувся в загальну групу Шахтаря

Під час паузи, викликаної матчами збірних, донецький Шахтар провів спаринг проти представника нижчого дивізіону – команди Оболонь-Бровар. Стартовий склад "гірників" був складений з найближчого резерву і молодих футболістів.

В середині першого тайму Маркос Сіпріано підключився по флангу і прострілив у центр штрафного, звідки Артем Холод відправив круглого у ворота.

Під кінець зустрічі Андрій Тотовицький, який лише нещодавно повернувся до повноцінних тренувань, прийняв м'яч після прострілу Богдана Бутко і відправив його у ворота.

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