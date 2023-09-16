Матч Шахтар – Оболонь відбудеться сьогодні, 16-го вересня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

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Шахтар повертається не тільки до матчів УПЛ. По-перше, донеччани повертаються у Львів, а по-друге – в Лігу чемпіонів. Команда стартує вже у вівторок "домашкою" проти Порту. На цьому тлі чемпіонат України виглядає не так сексуально, особливо враховуючи значні негаразди у основних конкурентів. Існує величезна спокуса сказати, що підопічні Патріка ван Леувена можуть програти золото тільки самим собі.

І це при тому, що відрив від другого місця становить тільки два очки, а до футболу Шахтаря теж виникало чимало питань. Атака "гірників" протягом шести турів плавно прогресувала, хоча й не без нюансів – в той же час оборона та загальне налаштування приносили значні проблеми. Команда лишень одного разу завершила матч всуху й двічі втрачала очки, а середня гострота ударів по воротах Різника довгий час поступалась тільки гостроті ударів по воротах Оболоні й Миная.

Сьогоднішній суперник може покарати за таку гру. Оболонь вже зняла скальп з Дніпра-1 і забила три голи Динамо (щоправда, зарахували тільки два). Шахтар же у битві зі стилістично схожим Кривбасом примудрився пропустити тричі. Словом, недооцінювати "пивоварів" донеччани не мають права.

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Міжнародну паузу Шахтар заповнив спарингом проти Blago Юності, влаштувавши розгром (6:0). Дублем відзначились Келсі та новачок Егіналду, причому останній ще й виконав асист. У Невертона було дві гольові передачі. Можливо, ці дії допоможуть їм вийти у матчі з Оболонню, однак більше інтригує позиція лівого фулбека.

Грузин Азаров одразу увірвався в основу й навіть став лідером 6-го туру за захисними дуелями (9 виграв). Втім, Іраклі щойно приїхав зі збірної (як і багато інших футболістів Шахтаря), тож Патріку ван Леувену доведеться подумати над розподілом сил. "Гірникам" у зустрічі з Порту необхідно бути свіжими.

Між тим, матч проти Оболоні обіцяє витягнути дуже багато сил. Кияни за інтенсивністю гри без м'яча йдуть у першій трійці УПЛ, випереджаючи навіть Шахтар – підопічні Валерія Іващенка виконують 5,6 захисних дуелей, підкатів і перехоплень за хвилину володіння суперника. Команда має першоліговий склад, але компенсує це шаленим спротивом на кожній ділянці поля.

Саме завдяки цій чесноті вдалося нейтралізувати СК Дніпро-1, Кривбас і Полісся. Тим не менш, грубих помилок в обороні все ще забагато – у Оболоні 12,92 очікуваних пропущених голів, що є найгіршим показником у таблиці. По воротах Федорівського завдають найбільш гострі удари в УПЛ.

В атаці xG "пивоварів" тримається на дні разом з Олександрією. Це прямий наслідок великої кількості дальніх пострілів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Матвієнко (під питанням), Траоре, Бондар, Петряк (усі – Шахтар)

Дискваліфіковані: Бондаренко, Гочолеішвілі – Мороз

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Оболонь

Шахтар: Різник – Конопля, Чигринський, Ракицький, Топалов – Степаненко – Зубков, Криськів, Назарина, Кащук – Сікан

Оболонь: Федорівський – Лук'янчук, Карась, Вовкун – Мединський, Черненко, Слободян, Приймак, Прокопенко – Тарануха, Краснопір

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Патріка ван Леувена – 1.26. На тріумф Оболоні дають аж 14.50, а нічию оцінили коефіцієнтом 6.10.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.62, аналогічний тотал менше – 2.26. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.20, а Ростислава Таранухи – на 4.50.

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