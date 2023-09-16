Шахтар завдяки голу Єгора Назарини переміг Оболонь в 7-му турі УПЛ. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Вже 19 вересня "гірники" стартують у Лізі чемпіонів поєдинком проти Порту в Гамбурзі. Матч із Оболонню був генеральною репетицією, але склався він для Шахтаря дуже непросто, хоч команда ван Леувена більше години грала в більшості.

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Артем Вовкун на 33-й хвилині отримав другу жовту картку та достроково залишив поле. Оболонь у меншості могла забивати на старті другого тайму – поперечина зіграла за Шахтар після удару Лук'янчука. Щоправда, двічі каркас воріт рятував і Олександра Рибку, який дебютував за Оболонь.

Зрештою, своє слово сказав джокер – Єгор Назарина, якого Патрік ван Леувен випустив у другому таймі. Дебютант збірної України на 77-й хвилині відкрив рахунок, забивши єдиний гол у матчі. 1:0 – Шахтар продовжує лідирувати в УПЛ.