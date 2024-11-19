Шахтар та тернопільська Нива зустрілись у контрольному матчі, який завершився феєричною нічиєю. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Нива Т – 3:3

Голи: Невертон, 21, Франьїч, 27, Швед, 39 – Козак, 50, 88, Посєвкін, 62

Шахтар повів у рахунку на 21-й хвилині – Невертон втік від захисників та покотив м'яч у ближній кут, коли воротар очікував удар у дальній. Франьїч після розіграшу кутового подвоїв перевагу, а перед перервою Невертон пасом від лицьової знайшов вільного Шведа у штрафному – 3:0.

Шахтар розписав нічию з Нивою Т у товарняку – камбек тернопільців після помилки Фесюна, неймовірний гол зі штрафного

Другий тайм почався з жахливої помилки Фесюна, який віддав на чужого – Козак скористався цим та скоротив відставання. Знову Фесюн віддав незручний пас – гравці Ниви обікрали суперника, а Посєвкін завдав точного удару в ближній кут – 3:2! А на 88-й хвилині тернополяни заробили штрафний фактично на куті карного майданчика, а Козак ефектно пробив у ближню дев'ятку – 3:3!