"Переживаємо досить непростий момент, однак чудово знаємо свої можливості. Знаємо, що Шахтар – найкраща команда в Україні. Цього року не все вийшло так, як ми хотіли. Щасливий, як я себе сьогодні проявив і як ми зіграли.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Цілковито віддавалися грі, а я записав на свій рахунок гол та асист – це плоди старанної роботи. Хочу все це присвятити партнерам по команді, своїй родині, яка завжди зі мною, тренерському штабу й працівникам клубу. Я дуже щасливий!

Чи зміг би забити сам, коли відзначився Тете? Ми з ним поговорили про це. Він закричав мені залишити м'яч, але я вже був готовий пробивати. На щастя, я відіграв на нього і він зміг забити. Найголовніше – перемога Шахтаря.

Як привітали Срну? Перемогою. Найголовніше – подарувати перемогу і привітати його особисто. Насамперед, подарунок – це перемога", – цитує Дентінью офіційний сайт донеччан з посиланням на Футбол 1.

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