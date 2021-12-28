В альтернативній турнірній таблиці УПЛ Динамо посідає лише другу сходинку.

Після 13-ти турів чемпіонату України Шахтар набрав 265 балів за даними InStat Index та очолює альтернативну таблицю УПЛ, повідомляє Команда 1.

Динамо с уникальным показателем находится вблизи топ-10 исторического рейтинга Лиги чемпионов

На другій сходинці розташувалось Динамо, а Зоря – третя. Такий же розподіл перших місць і за показником технічно-тактичних дій.

У реальній таблиці динамівці лідирують, випереджаючи Шахтар на один заліковий бал. Зоря займає 4-ту сходинку, пропустивши вперед Десну. Нагадаємо, чемпіонат України повернеться з відпустки 13 лютого.

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