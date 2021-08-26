Найбільшу оцінку у складі "гірників" отримав центрбек Марлон – 317 балів, повідомляє Команда№1. В активі новачка Шахтаря 120 ТТД з браком 13%, він виграв 18-ть єдиноборств з 23-х, здійснив 8 перехоплень і 6 підбирань.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів та огляд матчу

До трійки лідерів донеччан також увійшли Андрій Пятов (305 балів) та Марлос (300). Найкращим гравцем Монако і всього матчу визнано Бен-Єддера – 345 балів. Нападник гостей оформив дубль, однак цього не вистачило для загального успіху у протистоянні.

Нагадаємо, сьогодні (26 серпня) о 19:00 розпочнеться жеребкування групового етапу ЛЧ, на якому Шахтар і Динамо дізнаються своїх суперників.

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