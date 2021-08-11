Донецький Шахтар визначився зі стадіоном, на якому прийме Монако у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Як відомо, "гірники" не можуть провести звітну зустріч на НСК Олімпійський, оскільки напередодні гри на головній спортивній арені України заплановані заходи до Дня Незалежності.

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Раніше вже повідомлялося, що Шахтар прийме Монако на харківському ОСК Металіст. Тепер цю інформацію можна вважати офіційною, оскільки саме цей стадіон зазначений у меню матчу на сайті організації.

Нагадаємо, Шахтар та Монако в двоматчевій дуелі визначать володаря путівки в груповий етап Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників відбудеться 17 серпня на території князівства, а друга – 25 серпня у Харкові. Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00.

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