"Матч з Шахтарем – це найважливіша гра на початку сезону для наших амбіцій. Минулого сезону ми зробили хорошу роботу, щоб здійснити мрію. Монако відстає лише на один гол. Мета – поїхати в Україну з амбіціями та агресивністю, щоб показати своє справжнє обличчя. Нам нема чого втрачати. Ми повинні бути готовими до цієї битви.

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Я думаю, що більшість гравців команди не звикли грати кожні три дні. Але це не виправдання. Початок сезону не відповідає тим результатам, на які ми сподівалися, але ми усвідомлюємо, що ситуацію потрібно швидко виправляти. Завтра нам доведеться з самого початку проявити чудову мотивацію та підвищити рівень концентрації.

Перше, що потрібно продемонструвати – це інтенсивність. Щоб виграти матч, нам спочатку потрібно бути готовими до боротьби і показати наші якості, щоб подолати кваліфікацію. У першому матчі ми занадто багато спостерігали за Шахтарем на початку гри, навіть якщо потім було набагато краще. Потрібно забити, бути зосередженими від початку до кінця зустрічі та зіграти так сильно, щоб потім не шкодувати.

Поразка від Ланса? Це правда, що після цієї гри було багато розчарувань. Але сьогодні ми перегорнули цю сторінку. Ми розглянули деякі ситуації. Зараз ми зосереджені на Шахтарі. Монако доведеться черпати натхнення з результатів, здобутих минулого сезону у матчах проти ПСЖ або Ліона в Кубку Франції", – цитує Сідібе офіційний сайт Монако.

Нагадаємо, матч-відповідь Шахтар – Монако відбудеться 25 серпня у Харкові. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою Шахтаря (1:0).

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