"Яка атмосфера в колективі зараз? Обстановка хороша. Прийшов тренер зі своїм баченням, усі вчимося і сприймаємо ідеї. Чи згоден із твердженням Де Дзербі, що команді бракує спортивної злості? Звісно, вона має бути вищою, має бути агресія, але це справа часу. Гадаю, ми всі розуміємо, що за матч на нас чекає, і поставимось до нього з усією відповідальністю.

Травма Трубіна виявилася не такою серйозною – відомі нові терміни

Отримав виклик у збірну після оголошення про завершення кар'єри? Чи готовий я допомогти команді, яка опинилась у важкій кадровій ситуації саме щодо воротарської позиції? Обговорюватимемо тему збірної в четвер. Наразі в нас є дуже важливий матч із Монако, ми всі готуємось і думаємо тільки про цю гру", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих команд Шахтар на виїзді здолав монегасків (1:0). Пятов ймовірно буде основним голкіпером на матч-відповідь через травму Анатолія Трубіна.

Шахтар резервістами розгромив Чорноморець – ефектний Мудрик, фейли Пятова, скасовані голи та відпочинок основи перед ЛЧ