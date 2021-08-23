Головним арбітром двобою між Шахтарем та Монако буде англійський рефері Ентоні Тейлор, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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42-річному рефері на лініях допомагатимуть співвітчизники Гері Бесуік і Адам Нанн. Роль четвертого судді виконуватиме Девід Кут, а за VAR відповідатиме Стюарт Еттуелл.

Цікаво, що Тейлор вже тричі працював на матчах Шахтаря. Він був головним арбітром зустрічі з ПСЖ (0:2) у 2015 році, працював на матчі проти Гента (5:0) у 2016-му і судив поєдинок з Айнтрахтом (2: 2) у 2019-му.

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Нагадаємо, матч відбудеться 25 серпня у Харкові. Початок зустрічі о 22:00.

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