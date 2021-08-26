"Емоції просто не описати. Заради таких емоцій варто жити. Дуже радий, що якось допоміг команді досягти результату, який дозволив Шахтарю пройти далі. Цей результат – для всіх уболівальників Шахтаря, для всіх, хто нас підтримував.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Як вийшов гол? Я просто бачив, що віддав би пас в тій ситуації. Бачив Алана Патріка під собою, я йому хотів віддати пас. Але бачите, правильно сказали – з божою поміччю так вийшло, залетів в ворота. Виходив на заміну і розумів, що це важка гра і увійти в неї дуже важко. Я не боявся цієї відповідальності, хотів вийти, віддати всі сили і допомогти команді здобути результат.

Критика? Її не отримує той, хто нічого не робить. Я вже звик. Її із самого початку було багато, хай критикують, якщо людям так легше. Вони навпаки покращують мене, дають запал, який допомагає мені покращувати себе. Після цього матчу хочу сказати – добре, що склалася ситуація так, і Шахтар пройшов до групового етапу.

Момент зі Степаненком? Звичайний ігровий епізод. Думав, що він прийме і буде мене шукати попереду, а він прийняв і хотів мені трохи в недодачу віддати. Грати в команді з бразильцями дуже приємно. І бразильці, і українці – всі топового рівня", – резюмував Мудрик у коментарі MEGOGO.

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