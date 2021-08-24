"Монако потрібно краще почати гру. У першому матчі ми домінували після 20 стартових хвилин, але так і не забили. Завтра треба бути готовими з перших хвилин. Як я сказав перед першим матчем, почнеться друга половина, і Монако буде боротися 90 хвилин чи більше. Нам потрібно зосередитися. У цьому сезоні ми показали два різних обличчя і в Лізі 1, і в Лізі чемпіонів, але я впевнений, що завтра команда знову покаже своє справжнє обличчя, яке було в минулому сезоні.

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Відсутність Трубіна? Очевидно, що це дуже хороший воротар. Він молодий, його викликали на Євро-2020, але у Шахтаря є ще й досвідчений воротар Пятов, проти якого я чимало грав. Тож у них, як і раніше, буде хороший воротар для матчу-відповіді, і це не обов'язково буде перевагою для Монако.

Вихід до групового етапу? Я все ще впевнений у своїй команді. Коли ми грали вдома в Лізі 1, то не показували своє справжнє обличчя, на відміну від єврокубкових матчів зі Спартою в Празі і 70 хвилин з Шахтарем. Завтра буде бій. Досвідчені гравці знають, що означають такі матчі. Доводиться боротися з перших хвилин. Вам доведеться спочатку битися, а потім грати в футбол. Я разом з гравцями знаємо, що ми не відмовимося від своєї мрії", – наводить слова Ковача офіційний сайт Монако.

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Нагадаємо, матч-відповідь Шахтар – Монако відбудеться 25 серпня у Харкові. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою Шахтаря (1:0).

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