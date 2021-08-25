Не всі гравці Шахтаря повністю готові до матчу-відповіді у плей-офф кваліфікації ЛЧ проти Монако.

Участь Педрінью у звітній зустрічі залишається під питанням, адже він не зміг повноцінно провести передматчеве тренування, повідомляє FootBoom. Поки команда займалася в групі, бразилець бігав навколо стадіону сам.

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Варто зауважити, що саме Педрінью став героєм першої зустрічі команд, яка відбулася тиждень тому в Монако. 23-річний хавбек відзначився забитим м'ячем, який виявився переможним, але був замінений по перерві. Також бразилець не потрапив навіть у заявку на гру з Чорноморцем в УПЛ.

Нагадаємо, вже сьогодні Шахтар на харківському ОСК Металіст прийме Монако в рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможець протистояння здобуде путівку в груповий етап турніру.

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