Шахтар – Минай: Йовічевіч взяв на матч УПЛ 26 футболістів – список гравців
"Гірники" прибули до Ужгорода, де 3 травня зіграють номінально домашній поєдинок 24-го туру Прем'єр-ліги проти Миная.
У вівторок, 2 травня, лідер УПЛ нічним потягом дістався Ужгорода. Ігор Йовічевіч взяв на гру проти Миная 26 футболістів, інформує офіційний сайт "помаранчево-чорних".
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Список гравців Шахтаря на матч із Минаєм:
Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.
Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Ярослав Ракицький, Віктор Корнієнко.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина.
Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі, Андрій Борячук.
Поєдинок Шахтар – Минай стартує 3 травня о 13:00. Після 23-х турів "гірники" лідирують в УПЛ (56 очок). Команда Шарана перебуває у зоні перехідних матчів – 13 місце, 23 пункти.
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