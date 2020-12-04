"Психологічна складова – це не проблема футболу або команд, а проблема світу. Ви чудово знаєте, через що ми проходимо наразі. Нестабільність є великою. Як мотивуються футболісти після Реала? Ми – професіонали і прагнемо завжди перемагати. Хто прагне завжди вигравати, неодмінно буде мотивований це зробити. Лише іноді умови такі погані, що це дається складно.

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Однак наш пріоритет знають усі: стати чемпіонами України. Тому кожен матч чемпіонату для нас як фінальна гра – так ми підходимо до всіх поєдинків, і до суботнього з Минаєм у тому числі. Ми прагнемо перемогти, як зазвичай, поважаючи суперника. Ми не дивимося, з другого дивізіону він або кілька років тому був чемпіоном – без різниці, повагу ми маємо завжди. Ми серйозно ставимось до своєї справи.

Нас можуть звинувачувати, що часом ми не надто готові психологічно чи фізично, що ми стомлені, все що завгодно, проте одне не можна поставити під сумнів – нашу щирість у роботі. Ми завжди цілковито віддаємося футболу і дуже налаштовані. Іноді, як і в будь-кого, не виходить якнайкраще, але таким є наше життя, всі ми – люди. Ми прагнемо здобути перемогу й налаштовані на неї", – сказав Каштру у коментарі Shakhtar News.

Зауважимо, матч Прем'єр-ліги Шахтар – Минай пройде завтра, 5 грудня, початок о 17:00.

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