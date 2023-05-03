Минай і Шахтар не змогли домовитися щодо участі Андрія Булези в поєдинку 24-го туру Прем'єр-ліги.

Закарпатський клуб орендував 19-річного лівого захисника на другу частину сезону 2022/23. Булеза вже зіграв за Минай 8 матчів в УПЛ, однак проти Шахтаря вийти на поле не зможе.

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Права на захисника збірної України U-19 належать Шахтарю. Минай намагався отримати дозвіл на участь Булези у грі і в певний момент був близьким до компромісу. Однак у підсумку "гірники" таки наклали вето на вихід свого футболіста, повідомляє Telegram-канал УПЛ Жива.

Шахтар вирішив не дозволяти Булезі грати, щоб не створювати прецеденту. Тобто, щоб інші клуби, які також мають орендованих "гірників", апелюючи до цього випадку, не вимагали і для себе відсутності заборони.

Андрій може зіграти проти Шахтаря лише у випадку, якщо Минай заплатить компенсацію за його вихід на поле (чого робити, швидше за все, ніхто не буде).

Матч Шахтар – Минай стартує сьогодні, 3 травня. Початок – о 13:00. "Гірники" лідирують в УПЛ, команда Шарана йде в зоні перехідних матчів.

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