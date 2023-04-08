Шахтар у попередньому турі зазнав гучного фіаско, втративши очки у Одесі – "гірники" розписали бойову нічию з Чорноморцем (2:2). Причому гучність цієї невдачі криється не стільки у результаті, скільки в якості гри донеччан. Ні, вона не була низькою, однак "моряки" майже нічим не поступались.

Виключенням став тільки відрізок на старті зустрічі, коли підопічні Ігора Йовічевіча могли накидати декілька голів. Надалі гра була рівною. Що найголовніше, Чорноморець дозволяв собі сміливо атакувати – і ці атаки приносили гострі моменти. У Шахтаря навесні був матч, в якому суперник якісно оборонявся протягом 80 хвилин (так зіграв Кривбас), однак відкритої гри з Чорноморцем команда явно не очікувала.

Частково проблеми були пов'язані і з кадровими втратами. У донеччан травмувались одразу три правих вінгери, тож цю позицію закривав новачок Гочолейшвілі. Тим не менш, в тактичному плані Шахтар дещо розчарував – на завершальному відрізку матчу Ігор Йовічевіч вимагав тупо закидувати штрафний подачами.

А сьогодні не зіграє ще й Назарина... Тим часом СК Дніпро-1 підібрався на відстань в одне очко, що дуже небезпечно. Саме тому Металіст команда повинна налаштовуватись на Металіст, як на останній бій. "Гірникам" потрібно перемагати за будь-яку ціну.

Від харків'ян навесні очікували стрімкого падіння з купою безнадійних поразок. На такий розвиток подій натякав відхід групи лідерів взимку, прихід тренера-початківця й чутки про затримку зарплатні. Перші два матчі після відновлення сезону підтверджували очікування – Металіст заслужено програв Руху (хоча там були помилки арбітрів на користь суперника) й згорів Інгульцю.

В обох випадках "жовто-сині" пропустили по два голи й забили один. Втім, надалі підопічні Періци Огнєновіча стримали Олександрію (0:0) у поєдинку без моментів, а потім ще й відібрали очки у Колоса (теж 0:0) – і ось в цій зустрічі Металіст виглядав відносно непогано. Харків'яни цілком могли і перемогти, однак Прядун не реалізував пенальті (хоча 11-метровий був доволі "лівеньким").

Чи вистачить цього для сенсації з Шахтарем? Існують великі сумніви. Тим не менш, пацієнт подає ознаки життя, а значить ставитись до нього треба з повагою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Петряк, Швед, Зубков (Шахтар)

Дискваліфіковані: Назарина (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Металіст

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Гочолейшвілі, Судаков, Криськів – Сікан

Металіст: Єрмолов – Романюк, Мізюк, Порох, Картушов – Демченко, Панасенко, Чайковський – Наумець, Бойчук – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Які б матчі Металіст не проводив у попередніх у турах УПЛ, тягатись з Шахтарем нереально. Нинішній Чорноморець перед своєю нічиєю провів низку дуже перспективних поєдинків, а от харків'яни просто перестали виглядати смертниками. Цього занадто мало для сенсації – навіть у значно кращій формі на старті сезону "жовто-сині" зазнали розгрому з рахунком 1:6.

Шахтар буде заведений, адже СК Дніпро-1 дихає у спину. Та і реабілітуватись за невдачу "гірники" бажають. Саме тому ми ставимо на максимально впевнену перемогу донеччан.

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