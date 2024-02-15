"Відчуття двоякі. Я вважаю, що ми заслуговували трохи більше, але таким іноді буває футбол. Я дуже задоволений тим, як ми зіграли. Ставлення до роботи фантастичне, особливо враховуючи, що ми зіграли нашу першу офіційну гру за два місяці.

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Ми показали характер, двічі відігрались, ми продемонстрували мужність, щоб атакувати знову. Тож виникає двояке відчуття, але здебільшого я пишаюся своєю командою.

Степаненко? Я не був впевнений, чи він взагалі зможе грати, але він вкотре продемонстрував свій характер. Він для нас важливий гравець, капітан. Він боровся до кінця. Ніхто не очікував, що він зможе зіграти годину. Я дуже радий, що він повернувся після травми", – цитує Пушіча прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь у Марселі відбудеться вже за тиждень, 22 лютого.

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