Марсель підходить до зустрічей з Шахтарем у дуже хиткому становищі.

Провансальці демонструють серію слабких результатів. Марсель вилетів з Кубка Франції, а в чемпіонаті набрав усього 3 очки за 4 тури і сидить в середині таблиці.

Шахтар – Марсель: стало відомо, хто коментуватиме перший матч Ліги Європи

Видання Le10Sport вирішило провести опитування щодо довіри головному тренеру Дженнаро Гаттузо. Результати для чемпіона світу невтішні. 45% опитуваних чекають звільнення Ріно вже зараз, 28% готові почекати і тільки 27% виступили за збереження. Керівництво на боці Гаттузо, у якого контракт до кінця сезону.

Нагадаємо, Марсель є суперником Шахтаря у попередньому раунді плей-офф Ліги Європи. Перший матч відбудеться вже у найближчий четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбургу. Початок зустрічі о 19:45. Матч-відповідь за тиждень, 22 лютого.

"Le Chef" у тіні Зідана: підкорив Бремен, запалював з Аїлтоном і Клозе, проміняв футбол на музику та вино